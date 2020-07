Por segundo día consecutivo, ciudadanos esperan por pruebas a la puerta del Laboratorio Nacional

Por segundo día consecutivo ciudadanos posiblemente contagiados se apostaron frente al Laboratorio Nacional Doctor Defilló para que se le realice una prueba PCR. En mucho de los casos solo quieren la prueba porque su empleador se la exige.

“Yo vivo en Sabana Perdida y tomé un taxi para venir para acá a las 6:00 de la mañana con la esperanza de que me atiendan, porque sin eso no puedo ir a trabajar”, dijo Francisca Tejada.

Muchos se rehúsan a irse, a pesar de no ver ningún avance en la toma de muestras.

“Yo estoy aquí desde las 3: 00 de la mañana y no me voy hasta las 3:30 de la tarde porque yo estoy aquí, ya que pasé la mala noche voy a esperar a que me antiendan, yo soy chofer y ayer me pararon (en el trabajo), que hasta que no me haga la prueba no puedo seguir trabajando”, explicó Manuel Mateo.