$!Posible impacto de la COVID-19 en las elecciones estadounidenses 2020

Por Erich de la Fuente | Socio y Chairman de LLYC en Estados Unidos

La COVID-19 ha causado estragos en Estados Unidos, donde a 1 de julio se habían contabilizado ya más de 2,7 millones de casos y 130000 fallecidos, y los números seguirán aumentando, ya que son muchos los Estados que siguen registrando incrementos en sus cifras. No cabe duda de que todo ello tendrá un fuerte impacto en el modo en que los ciudadanos estadounidenses votarán el próximo mes de noviembre, cuando decidirán si respaldan al titular de la Casa Blanca, el presidente republicano Donald Trump, o van en una nueva dirección con el probable candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden.

Pero para hacernos una idea de las complejas interrelaciones entre la pandemia del coronavirus y las elecciones estadounidenses, debemos conocer un poco mejor el sistema electoral de este país. Un aspecto clave a la hora de entender este proceso es que el voto de una persona no se traduce directamente en un voto para el candidato elegido. Se debe a que en Estados Unidos hay un Colegio Electoral, en el que cada Estado tiene asignados un número determinado de votos en función de su representación en el Congreso. Aunque los ciudadanos de EE.UU. son aproximadamente 331 millones, los votos disponibles en el Colegio Electoral son 538, y los candidatos solo necesitan una mayoría simple (270 votos) para hacerse con la presidencia. Por otra parte, en la mayoría de los Estados el sistema de asignación de sus votos electorales es el de “el ganador se lo lleva todo”, por lo cual si en un Estado se registra un 51% de los votos para el candidato X y un 49% para el candidato Y, el candidato X se queda con todos los votos de ese Estado en el Colegio Electoral.

Esto provoca que la cuestión principal no consista en obtener una mayoría de votos a nivel nacional, sino en ganar en los diferentes Estados. En la mayoría de los casos, los candidatos que han obtenido el voto popular también han ganado en el colegio electoral, obteniendo así la presidencia. Pero ha habido notables excepciones, incluyendo las elecciones a la presidencia de 2016. Y esto adquiere una importancia muy significativa en el mapa electoral actual, ya que va quedando bastante claro (sorpresas aparte) qué candidato vencerá en aproximadamente el 70% de los Estados.

El tercio restante, compuesto por los “Estados oscilantes”, así llamados por su capacidad para decantarse bien por el candidato republicano, o bien por el demócrata, será el que determine el resultado en las próximas elecciones. Estos “Estados oscilantes” son Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin, que suman entre todos 161 votos (en este grupo cabe incluir asimismo a Arizona y Texas, ya que en los últimos años en ambos Estados se han ido cerrando el margen de votos en las victorias republicanas). Esto confiere una enorme importancia a dichos Estados en los años electorales.

Otro importante componente que hay que comprender es que Estados Unidos es un país relativamente descentralizado, en el que cada Estado tiene capacidad para determinar muchos aspectos de sus respectivas leyes, administraciones y respuestas a las crisis. El gobierno nacional, por ejemplo, no lo tiene fácil a la hora de dictar una orden de confinamiento a escala federal. Y esta descentralización se aplica igualmente a los ciudadanos, quienes se rigen preferentemente por las normas de sus respectivas comunidades y con frecuencia no conocen o no se interesan por lo que ocurre en otros Estados.

A esto viene a añadirse la COVID-19, que ha causado un grave perjuicio a nivel económico, sanitario y social. Ha impactado (o impactará) en casi todos los aspectos del proceso electoral, desde la selección a los candidatos finales hasta la propia campaña. Intentaremos analizar estas complejas relaciones a continuación.