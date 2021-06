$!Positividad de COVID-19 en Nueva York es de 0.83 %, la más baja desde que inició la pandemia

“Es increíble, este fin de semana feriado fui con toda mi familia a un parque acuático y nadie llevaba mascarilla, ni siquiera los empleados del lugar. Me da tanto alivio saber que poco a poco vamos volviendo a la normalidad”, dijo Diana Cáceres, una dominicana residente en Harlem Nueva York.

La dominicana dijo que desde el año pasado estuvo cohibida de hacer actividades al aire libre con sus hijos, luego de que ella y su esposo dieran positivos al coronavirus, y su nuera y su suegra también tuvieron que luchar contra la enfermedad.

“Mi abuela y yo ya nos pudimos la segunda dosis. Yo sé que en República Dominicana algunas personas manejan ciertas teorías conspirativas contra la vacuna, no sé de dónde viene eso. Pero aquí ya puedes entrar a los gimnasios y locales sin mascarilla y aunque al principio me daba terror ya me siento muy tranquila. Si allá pudieran saber el alivio que se siente seguro se vacunaran más”, dijo Cáceres.