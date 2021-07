Primeros casos de COVID-19 de deportistas en Villa Olímpica

Dos futbolistas sudafricanos se convirtieron en los primeros deportistas dentro de la Villa Olímpica en dar positivo en COVID-19, antes del inicio de los Juegos de Tokio el viernes.

Los organizadores confirmaron las pruebas positivas el domingo pero no identificaron a los deportistas más allá de decir que no eran japoneses. La Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA, por sus siglas en inglés) informó posteriormente que había tres casos de COVID-19 en su delegación —dos jugadores y un analista de video.

Los futbolistas son el defensor Thabiso Monyane y el mediocampista Kamohelo Mahlatsi, de acuerdo con la SAFA.

El equipo sudafricano de fútbol se encuentra en cuarentena y a la espera de los resultados de pruebas adicionales realizadas a los jugadores y a cuerpo técnico el domingo, dijo el director técnico Mxolisi Sibam en un comunicado.

Sudáfrica tiene programado enfrentar a Japón en su primer partido de la competencia de futbol varonil el jueves en el Estadio Tokio.

Los organizadores indicaron además el domingo que otro deportista había dado positivo, aunque no residía en la Villa Olímpica. También esa persona fue identificada como 'no japonesa'.

También el domingo, se reportó el primer positivo en COVID-19 en un miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), detectado el sábado en una prueba a su llegada al aeropuerto de Tokio.

El COI confirmó la prueba e identificó a la persona contagiada como Ryu Seung-min, de Corea del Sur, quien ganó una medalla de oro en tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de 2004.

Estaba aislado y no mostraba síntomas, según los reportes.

El presidente del COI, Thomas Bach, había asegurado la semana pasada que había “cero” riesgo de que los deportistas en la Villa Olímpica contagien del virus a japoneses u otros residentes de la Villa.

La ex corredora de fondo Tegla Loroupe, al frente de la misión del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, ha dado positivo en COVID-19, revelaron a The Associated Press dos personas enteradas de su condición.

Loroupe dio positivo antes de que su equipo partiera de su base de entrenamiento en Doha, Qatar, rumbo a Tokio. La delegación ha retrasado su llegada a Tokio y se espera que muchos empiecen a arribar en los próximos días.

Se espera que Loroupe retrase su viaje, de acuerdo con las fuentes, que pidieron mantener el anonimato debido a que no están autorizadas para revelar información médica.

De acuerdo con los organizadores, desde el 1 de julio, 55 personas vinculadas con los Juegos de Tokio han dado positivo en pruebas diagnósticas. Tal cifra no incluye a deportistas u otras personas que hayan llegado para campamentos de entrenamiento, pero que aún no se encuentren bajo la “jurisdicción” del comité organizador.

La Villa Olímpica en la Bahía de Tokio hospedará a cerca de 11.000 deportistas olímpicos y miles de miembros de personal de apoyo.

Tokio reportó 1.008 casos nuevos de COVID-19 el domingo, el 29no día consecutivo con más casos nuevos que siete días antes. También fue el quinto día seguido con más de 1.000 contagios reportados.

Los Juegos Olímpicos comenzarán el viernes bajo un estado de emergencia en Tokio y tres prefecturas vecinas. La orden de emergencia dura hasta el 22 de agosto. Los Juegos de Tokio culminan el 8 de agosto.

Aproximadamente 200 manifestantes se congregaron el domingo afuera de la estación Shinjuku de trenes en el centro de Tokio con carteles que decían “No a los Juegos Olímpicos”, la manifestación más reciente de una serie de protestas pequeñas registradas en los últimos meses contra los Juegos de Tokio.

“No sólo protestamos por los Juegos”, aseguró Karoi Todo a la AP. “Nos oponemos al gobierno en general, que está ignorando los derechos humanos y nuestro derecho a la vida. Los contagios están en aumento. Realizar los Juegos Olímpicos es imperdonable”.