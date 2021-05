$!¿Quitarse la mascarilla o mantenerla? Reina la confusión en EE.UU.

No aplican en el transporte público, incluyendo aviones, y en hospitales.

Las recomendaciones anunciadas el jueves por la principal agencia federal de salud pública del país, los CDC, no son vinculantes, y la decisión recae en las autoridades estatales y locales o en las directivas de tiendas y empresas.

Sencilla a primera vista, la directriz planteó no obstante una maraña de interrogantes, en un país que fue durante mucho tiempo el epicentro de la pandemia y donde el debate en torno al uso del tapabocas llegó a convertirse, en el momento de su generalización hace más de un año, en una cuestión partidista.

Esa situación ha dejado a empleadores y funcionarios locales en un dilema: decidir entre las recomendaciones de las autoridades científicas y las preocupaciones de estadounidenses aún tocados por las repercusiones del virus en el país más golpeado por la pandemia, con más de 580,000 muertes.

“Hasta ahora las mascarillas eran importantes y de golpe ya no lo son”, dijo Ivan Matta, de 47 años, empleado en una agencia turística de Nueva York.

“Mi temor es que ¿cómo se va a comprobar que la gente esté completamente vacunada o no? Creo que hay mucha gente que ya no va a usar la mascarilla aunque no esté vacunada”, agrega.

En Estados Unidos, la posibilidad de un “pasaporte sanitario” nacional fue totalmente descartada.