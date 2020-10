$!Realizarán conversatorio en la Ciudad Colonial sobre elecciones de Estados Unidos

View this post on Instagram

QUINTA DOMINICA presenta : "LAS ELECCIONES AMERICANAS DEL 2020"???? Por el Sr José A. Martí Después de más de siete meses de cierre, Quinta Dominica reabre sus puertas y les invita a la conferencia del Sr José A. Martí, el próximo martes 27 de octubre a las 6 P.M. : “las elecciones americanas del 2020”. Tomando en cuenta el contexto sanitario excepcional, la entrada es libre dentro de los asientos disponibles, pueden reservar sus cupos ??por mail (info@quintadominica.com) ??o por teléfono (809-687-5944). La conferencia es al aire libre, respeta la normativa sanitaria vigente con vistas a garantizar la seguridad de nuestro público. Martes 27 de octubre 6 P.M Quinta Dominica Calle Padre Billini # 202 Ciudad Colonial Santo Domingo #quintadominica #quinta #conferenciaalairelibre #quintadominicasantodomingo #conferencia #ciudadcolonial #zonacolonial #santodomingo #actividadcultural #covidianidadrd #covidianidad #zonasegura #zonasegurard