$!Renuncia CEO de Marineros por comentarios inoportunos

El presidente y CEO de los Marineros de Seattle Kevin Mather renunció el lunes después de que surgió un video en el que expresa sus opiniones sobre la estrategia de la organización y su opinión de algunos jugadores.

El presidente de la junta de los Marineros John Stanton indicó que los comentarios de Mather fueron inapropiados y no representan la opinión de la franquicia.

La renuncia de Mather es inmediata. Stanton asumirá el cargo de director general y presidente del equipo de manera interina.

“No hay excusa para lo que dijo y no intentaré excusarlo”, dijo Stanton en un comunicado. “Ofrezco mis sinceras disculpas de parte del club y mis socios a los jugadores y aficionados. Debemos ser y hacer mejor las cosas”.

Mather se disculpó la noche del domingo por sus comentarios que hizo el 5 de febrero en una actividad del Breakfast Rotary Club en Bellevue, Washington, los cuales fueron difundidos por redes sociales durante el fin de semana.

El video que publicó el grupo dura 46 minutos en los que se refiere a la situación organizacional de los Marineros hacia la temporada 2021 —que muchos dentro de la organización de Seattle preferirían que no se hicieran públicos.

“Tenemos mucho trabajo que hacer para enmendar y ese trabajo ya comenzó”, admitió Stanton.

La salida de Mather parecía inevitable tras el frenesí que se generó por sus comentarios, incluyendo lo que dijo sobre la manipulación del tiempo de servicio para algunos de los mejores prospectos —Jarred Kelenic y Logan Gilbert— y comentarios insensibles sobre el entendimiento del inglés de jugadores internacionales.

Dijo que Kelenic y Gilbert no empezarían la temporada con el equipo para que no tengan un año completo y puedan retenerlos más tiempo. Indicó que otro prospecto, el dominicano Julio Rodríguez no tenía un inglés “impresionante” y se quejó del costo asociado a contar con un intérprete para el pitcher Hisashi Iwakuma.

“Increíble ser humano, su inglés era terrible. Quería volver a jugar, vino a nosotros y francamente lo queremos como un scout en Asia, qué está sucediendo con la liga japonesa. Vendrá a los entrenamientos de primavera', dijo Mather. “Y le diré: estoy cansado de pagar un intérprete. Cuando era jugador le pagábamos una cierta cantidad a Iwakuma, pero también teníamos que pagar 75.000 dólares al año para un intérprete. Su inglés mejoró. Su inglés mejoró cuando le dijimos eso'.

La asociación de peloteros de las mayores emitió un comunicado el lunes en el que dijo que el video era “muy inquietante” y ofrecía “una mirada importante a la visión que tienen los ejecutivos de los jugadores”.

“No solo por lo que dijo, sino porque ofrece una mirada sin filtro a lo que piensan los clubes”, agregó. “Es algo insultante y no sorprende que los aficionados y otros se hayan sentido ofendidos. Los jugadores plantearán estas cosas en las negociaciones colectivas y en otros sitios”.

El video fue una transgresión más en el etapa de Mather con el equipo, que inició en 1996. Los Marineros promovieron a Mather a CEO y presidente del equipo en el 2017, pero un año después tuvo que explicar las acusaciones de acoso que hicieron dos exempleadas —las exasistentes ejecutivas de Mather y del vicepresidente ejecutivo de ese momento Bob Aylward.

Las acusaciones fueron reveladas en el 2018 por The Seattle Times y el equipo dijo que había “llegado a un acuerdo” con las denunciantes.