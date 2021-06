Reporte de EEUU sobre ovnis no confirma existencia de alienígenas

El informe del gobierno muy esperado por la población estadounidense no encontró evidencia de que los fenómenos aéreos inexplicables comparados con los "ovnis" que los pilotos de la Marina han presenciado en los últimos años sean naves espaciales extraterrestres, pero el informe tampoco dice definitivamente que no lo sean, según reportan los medios The New York Times y CNN

Los dos medios de comunicación citan a varios funcionarios anónimos que, según se dijo, fueron informados sobre el contenido del informe del gobierno, pero que no estaban autorizados a hablar públicamente. El New York Times fue el primero en publicar detalles sobre el informe que se espera sea publicado públicamente en las próximas semanas por el Pentágono y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.