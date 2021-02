$!Sentido de urgencia permea segundo juicio a Trump

Trump rechazó un pedido de testificar en el juicio. Encerrado en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el expresidente no ha ofrecido comentarios en público desde que abandonó la Casa Blanca, y ya no cuenta con su acostumbrado megáfono de Twitter, quien le cerró la cuenta de manera permanente por temor a que siga incitando a la violencia.

Se anticipa que los líderes de la Cámara de Representantes hagan énfasis en la enorme cantidad de videos disponibles de la turba enardecida irrumpiendo dentro del recinto legislativo, combinado con la incendiaria retórica de Trump, repetida en múltiples mensajes y declaraciones, negando su derrota en las elecciones y arengando a sus seguidores a que se nieguen a aceptarla. Sus abogados han indicado que responderán con videos de políticos demócratas haciendo discursos enardecidos.

“Tenemos la inusual circunstancia de que cuando comience el juicio ya habrá en el recinto más de 100 testigos”, expresó el representante demócrata Adam Schiff, quien dirigió el primer proceso contra Trump. “Si se necesita o no más testigos, esa será una decisión estratégica”.

Trump es el primer presidente sometido dos veces a juicio político, y el único en ser procesado después de abandonar la Casa Blanca. La Cámara de Representantes esta vez aprobó un solo cargo en su contra, el de “incitación a la insurrección”, apenas una semana después de lo que fue el más violento ataque contra el Congreso en más de 200 años. Cinco personas murieron, entre ellas una mujer abatida por policías dentro del recinto y un policía que sucumbió a sus heridas al día siguiente.

Los demócratas insisten en que lo más importante no es que Trump sea hallado culpable o no, sino hacerlo responsable por sus acciones aun cuando ya no ocupa el mando ejecutivo nacional. Para los republicanos, será una prueba de cuántos son leales a Trump y en qué medida el expresidente sigue dominando ese partido.