$!Será procesada policía que mató a joven negro en Minnesota

BROOKLYN CENTER. La fiscalía de Minnesota acusará de homicidio no premeditado a una policía blanca que mató a tiros a un hombre negro en una parada de tránsito cerca de Minneapolis, hecho que desató protestas y disturbios y agravó las tensiones en una zona ya estremecida por el juicio al policía acusado de matar a George Floyd.

El abogado de Potter no respondió de inmediato a los mensajes de The Associated Press pidiéndole comentario.

El suceso ha desencadenado protestas y disturbios, en medio de denuncias de que el asunto no fue un accidente y de que el sistema judicial está prejuiciado en contra los negros. Los activistas señalan que Wright fue detenido por los agentes por tener vencido el registro de su vehículo, y sin embargo terminó muerto.

El lunes, Gannon difundió el video tomado por la cámara corporal de Potter. En él, se ve a Potter acercándose a Wright, quien está de pie al lado de su carro mientras otro agente lo arrestaba con base en una orden de detención pendiente. Esa orden de detención correspondía al hecho de que Wright se negó a acudir a los tribunales tras ser acusado de evadir a policías y de poseer un arma en junio.

En el video, se ve a Wright forcejeando con los agentes y a Potter gritándole “¡Te doy con el Taser! ¡Te doy con el Taser!”. Cuando Wright se zafa de los policías y regresa a su vehículo, la policía le dispara.

Esto sucede mientras sigue el juicio contra Derek Chauvin, un policía de Minneapolis de raza blanca, acusado de matar el año pasado a George Floyd, quien también era negro.