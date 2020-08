$!Servicios de visas de estudiantes para EE.UU. siguen suspendidos y sin citas de emergencia

View this post on Instagram

La temporal suspensión de los servicios consulares ha afectado las solicitudes de visas de inmigrante y no inmigrante, esto incluye las solicitudes de visas de estudiantes, por lo que recomendamos a los estudiantes que se comuniquen con sus universidades e instituciones educativas sobre la mejor manera de proceder en los próximos meses. Gracias por su paciencia mientras nuestra capacidad de proporcionar servicios continúa evolucionando. #TemasConsularesUSA #embajadausaenrd