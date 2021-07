$!Siguen estafando a nombre del cónsul Eligio Jáquez según reiteró el funcionario

El cónsul general Eligio Jáquez, denunció que delincuentes cibernéticos han estado usando su cuenta para robar miles de dólares a numerosas víctimas a las que ofrecen empleos en el Gobierno, siendo una de las víctimas más recientes Rafael Rodríguez quien envió a 6,400 dólares a los estafadores en República Dominicana.

Jáquez explicó que pidió a la Policía Nacional en la República Dominicana y al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), a través del encargado de seguridad del consulado, David Vargas, investigar las estafas, pero, hasta el momento no ha recibido respuestas de ninguno de esos cuerpos policiales.

Dijo que no ha contactado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la espera de respuesta por parte de los policías de Nueva York y República Dominicana.

“Hablé con la Policía Nacional porque a los estafados, les dan direcciones de allá para que envíen el dinero por Western Union”, señaló.

En el caso de Rodríguez, el cónsul dijo que cometió la inocentada de mandar el dinero a Santo Domingo.

“A través de David Vargas, solicité una investigación a la Policía de Nueva York y le suministré informaciones con detalles sobre el pedido de dinero de los hacqueadores, usando mi nombre, supuestamente a cambio de cargos (empleos)”, añadió el cónsul.

“Como yo denuncié eso en twitter hay mucha gente con la que los hacqueadores hacen contacto, pero han estado alerta y se comunican conmigo para avisarme y confirmarlo”, señaló Jáquez.

“La Policía todavía no ha dado con resultados, no he recibido información ni me ha dado respuesta”, agregó.