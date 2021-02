Sobre grabar las remesas con el 0.01 %, Espaillat explica lo que se propuso en reunión

El congresista dominicano por el Distrito NY-13 Adriano Espaillat, fue uno de los líderes que estuvo presente en la reunión con el cónsul Eligio Jáquez, donde entre otras cosas propuso crear un fondo con el 0.01 % del monto que cobran las agencias por enviar las remesas al país.

El congresista explicó que la intención no es retenerles a los usuarios un monto adicional por las remesas, sino que, de lo que las agencias les cobran por envío, destinar un porcentaje que pueda utilizarse en vivienda y planes de retiro de la diáspora dominicana.

“Yo estuve en esa reunión, y lo que se propuso no fue grabar las remesas, no sé si el cónsul se equivocó o fue un mal entendido. El hecho es que las tarifas que se les pagan a las remesadoras son muy elevadas, y yo creo que sí, que se le debe quitar un porcentaje a ese monto, no un impuesto, para que todo ese esfuerzo que ellos hacen, concluya en algo positivo y para su beneficio”, dijo Espaillat.

Espaillat aseguró que ese dinero sería destinado para desarrollar proyectos para la diáspora en los Estados Unidos de acuerdo a sus necesidades, supervisado y monitoreado por identidades bancarias estadounidenses u otras estructuras para evitar malos entendidos o un posible desvío de los recursos, asegurando que otros países ya realizan ese tipo de acciones.

“La diáspora tiene mucho tiempo enviando montos elevados de dinero al país, tanto así, que representan un factor determinante de la economía dominicana, y aquí hay alrededor de 300 mil ciudadanos americanos que son dominico americanos que se retiran en República Dominicana, y no tienen un plan de salud, se enferman y tienen que retornar aquí a los Estados Unidos, no tienen un plan para invertir en su vivienda a un módico costo y con el que puedan retirarse tranquilamente allá”, dijo Espaillat.

Reiteró que no es el usuario quien pagaría por ese monto, y expresó que el acuerdo con las remesadoras debe estipular que el costo por envío no será aumentado.

“Yo no creo que el usuario deba pagar por eso, sería muy grave agregarle una carga económica mayor, pero hay un sin número de proyectos que se podrían desarrollar si se le quita un pequeño porcentaje a la tarifa que les cobran a ellos las remesadoras, y yo creo que sí, que se le debe quitar ese 0.01 % a ese valor que se paga por enviar la remesa aquí en Estados Unidos, sin el derecho a que aumente”, expresó el congresista.

Finalmente, Espaillat destacó que los proyectos deben desarrollarse de desde Estados Unidos “debe ser siempre desde aquí, nunca allá”, dijo, además de asegurar que no se involucraría en cuales proyectos debe usarse el dinero, ya que se trata de una conversación semi académica.