$!Starling Marte a su esposa: “Mi corazón está roto en millones de pedazos”

A través de su cuenta de Instagram, el jugador dominicano Starling Marte escribió unas palabras a su esposa Noelia Brazoban, que falleció un paro cardiaco este lunes.

“Wow mi amor, qué vacío has dejado en mi corazón, está roto en millones de pedazos. Una vez me dijiste: que Dios me lleve primero, porque no voy aguantar el dolor”. Quiero que sepas que yo tampoco aguanto esto. Te amo mi reina, te amo, te amo, te amo, wow cuanto dolor”.

Noelia, hermana del cantautor Wason Brazobán y Marte formaron una familia con tres hijos que nacieron de su matrimonio.

El jardinero tiene en su poder dos Guantes de Oro con una participación en el Juego de Estrellas en ocho años en las Ligas Mayores y todos ellos con los Piratas de Pittsburgh.

En enero, los Diamondbacks lograron su traspaso de los Piratas a cambio de dos peloteros de ligas menores y dinero para firmas internacionales.