$!Suben casos de COVID-19 en Los Ángeles con niños afectados por síndrome inflamatorio

El número de hospitalizaciones por COVID-19 llegó a su nivel más alto en Los Ángeles este fin de semana desde que comenzó la pandemia, al tiempo que 15 niños, la mayoría latinos, fueron diagnosticados con un raro y potencialmente letal síndrome inflamatorio.

El departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó el domingo que 2.216 personas estaban en el hospital por el virus, superando los 2.193 del 15 de julio.

De esos internados, 26% está en cuidados intensivos y 19% con ventilador.

“Seguimos alcanzando hitos preocupantes”, dijo en un comunicado Barbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado. “En este momento, adultos jóvenes están siendo hospitalizados a un ritmo nunca antes visto”.

“No importa cuán joven seas, eres vulnerable a este virus”.

Las autoridades dijeron que más de la mitad de los 2.848 nuevos casos de COVID-19 reportados el domingo eran personas menores de 41 años.

Este pico en el número de casos se registra luego de que 15 niños fueron diagnosticados la semana pasada con el síndrome inflamatorio MISC-C, vinculado al virus.

El 73% de los pacientes son latinos, según las cifras oficiales.

El MISC-C es una condición que produce inflamación en diferentes partes del cuerpo, incluido el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos y los órganos gastrointestinales.

Hasta ahora ha habido seis muertes relacionadas con el síndrome en todo el país, según cifras oficiales.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo este domingo que la ciudad estaba “al borde” de una nueva orden de confinamiento debido a las alarmantes cifras, por lo que imploró a la ciudadanía a tomar medidas de precaución como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.

También reconoció que el estado de California levantó demasiado pronto las restricciones relacionadas con el virus.

“Creo que mucha gente no entiende que los alcaldes a menudo no tienen control sobre lo que abre y no, que es más a nivel estatal o condal, y estoy de acuerdo en que esto (la reapertura de negocios) sucedió demasiado rápido”, dijo Garcetti a CNN el domingo.

“No se trata sólo de lo que abre y cierra, sino también de lo que hacemos individualmente”, siguió. “Se trata de la gente que se reúne fuera de sus hogares”, que “podrían pensar que porque se hicieron una prueba hace dos semanas está bien, pero no lo está”.