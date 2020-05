$!Tecnología obsoleta entorpece respuesta a COVID-19

El 1 de abril, una investigadora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés) envió un correo a sus contrapartes de salud pública de Nevada para solicitar los reportes de laboratorio de dos turistas que habían arrojado positivo a coronavirus. Le pidió a Nevada que enviara dichos registros a través de una red segura o en un “archivo encriptado y protegido con contraseña” para proteger la identidad de los pacientes.

La respuesta de Nevada fue: ¿No podemos enviarlos por fax?

Sería difícil darse cuenta de que Estados Unidos inventó el internet por la forma en que sus trabajadores de salud pública están recabando datos fundamentales de la pandemia. A pesar de que la industria de salud actualmente utiliza primordialmente medios electrónicos para guardar sus registros, departamentos locales y estatales de salud con presupuestos ajustados aún dependen en gran medida de faxes, correos electrónicos y hojas de cálculo para recabar información de enfermedades infecciosas y compartirla con las autoridades federales.

Esta disfunción está entorpeciendo la respuesta del país a la propagación del coronavirus, entre otras cosas, al ralentizar el rastreo de personas que podrían haber quedado expuestas al virus. En respuesta, el gobierno del presidente Donald Trump instaló un sistema paralelo de reporte gestionado por Palantir, una compañía de manejo de datos de Silicon Valley. Al duplicarse muchas de las solicitudes de datos, se ha generado una presión adicional sobre los trabajadores que combaten a la enfermedad en hospitales, laboratorios y otros centros de salud que ya tienen que reportar los datos de casos y análisis a las agencias de salud pública.

Hasta el momento existe poca evidencia de que el sistema de Palantir haya mejorado considerablemente la respuesta federal o estatal al COVID-19.

Los intercambios de emails entre los CDC y las autoridades de Nevada entre marzo y principios de abril, a los que The Associated Press tuvo acceso a través de una solicitud de registros públicos, pone en evidencia el alcance del problema. En ocasiones toma varios días dar con información tan básica como la dirección o número telefónico de un paciente. Un investigador consulta en Google para llenar los huecos. No se cuenta con datos vitales para la investigación de casos, como el historial médico o de viajes de un paciente.

Nada de esto es nuevo para los CDC u otros expertos de salud.

“Estamos sumamente rezagados”, dijo Anne Schuchat, la segunda funcionaria de mayor rango dentro de los CDC, en un reporte de septiembre pasado sobre la tecnología de datos de salud pública. Comparó el estado de la tecnología de salud de Estados Unidos con “transitar la superautopista de la información en nuestro Ford Modelo T”.