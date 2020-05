$!Tenista egipcio es sancionado a perpetuidad... como su hermano

El tenista egipcio Youssef Hossam fue excluido de por vida del circuito profesional por amaño de partidos, dos años después de que su hermano Karim recibiese la misma sanción por hechos similares.

En un comunicado, la Unidad de Integridad del Tenis (UIT) informó que Youssef Hossam, de 21 años y que ocupaba actualmente el número 810 de la clasificación ATP, fue sancionado a perpetuidad al ser considerado culpable de amañar numerosos resultados y por cargos por corrupción.

Entre 2015 y 2019, Houssam "conspiró con otras partes para llevar a cabo una extensa campaña de corrupción relacionada con las apuestas en las categorías inferiores del tenis profesional".

En ese periodo se constató que el joven tenista, que había tenido como mejor clasificación mundial el puesto 291 en diciembre de 2017, estuvo involucrado en 21 casos en los que se violó el programa anticorrupción: ocho por amaño de partidos, seis por facilitar apuestas, dos por pedir a rivales que no se esforzaran al máximo, tres por no informar de supuestos intentos de amaño y dos por no cooperar con las investigaciones de la UIT.

La sanción de por vida fue también el castigo que recibió su hermano Karim Hossam en 2018 al ser culpable de 16 cargos de corrupción,, incluyendo el de facilitar información para las apuestas.

Lejos de los focos y los millones que atraen las estrellas Roger Federer o Serena Williams, las instancias del tenis están preocupadas por los tenistas de nivel inferior, vulnerables a la corrupción al no poder ganarse la vida con los magros premios que reciben de los torneos en los que participan.