Tenista estalla contra Djokovic: "Es muy fácil decir que no juegas cuando has ganado 150 millones"

Danielle Collins es la número 51 de la WTA y una de las nueve tenistas estadounidenses en el 'Top100' mundial. La jugadora ha tirado con bala contra la postura de Novak Djokovic de negarse a jugar el US Open ante las restricciones que plantea la USTA como por ejemplo viajar con solo un miembro del equipo.

Collins comenta al respecto que "estaría bien que apoyara la idea de que se juegue el torneo en lugar de estropearla. Es muy fácil decir que no juegas cuando has ganado 150 millones de dólares. Muchos necesitamos volver a trabajar para generar dinero".

“Novak, esto es una contradicción seria con respecto a tus comentarios previos sobre los jugadores del top-100 teniendo que donar a otros del top-250. Nadie ha podido jugar eventos puntuables ni ganar dinero desde febrero. Ahora tenemos una oportunidad inigualable, con el Us Open diciéndonos que pretenden ir hacia delante con la disputa del torneo, sabiendo que la salud es lo primero y que habrá medidas de precaución muy estrictas para garantizar la seguridad de los jugadores.

Esta es una oportunidad increíble para que los jugadores empiecen a ganar dinero de nuevo, y sin embargo tenemos al número uno del mundo diciendo que viajar con solo una persona sería muy complicado porque no es capaz de hacerlo sin tener que llevar al equipo entero... si es seguro jugar, y la USTA, WTA y ATP hacen todo lo posible por garantizar como medida más importante la salud de todos los jugadores, pienso que deberíamos apoyar eso.

Es fácil que un jugador que ha ganado en torno a 150 millones de dólares durante su carrera le diga a los demás qué hacer con su dinero, pero sin embargo se niega a jugar el Us Open. Para la mayoría de tenistas que no viajamos con un equipo entero es necesario volver a ganar dinero pronto. Sería positivo que el mejor jugador del mundo apoyase esta iniciativa y no la arruinase tanto para los aficionados como para los jugadores”.