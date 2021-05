$!Tensión entre España y Marruecos por llegada de migrantes

“Es una invasión tan fuerte que no somos capaces de calcular el número de personas que han entrado”, dijo Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma en declaraciones a la emisora de radio Cadena Ser. Ceuta tiene apenas 20 kilómetros cuadrados (7,7 millas cuadradas).

“El ejército está en la frontera cumpliendo una función disuasoria, pero hay una gran cantidad de personas en el lado marroquí esperando a entrar', añadió.

Un joven se ahogó el lunes y docenas de personas fueron atendidas por hipotermia. Los adultos que llegan a suelo español están siendo trasladados al estadio de fútbol de la ciudad antes de ser deportados a Marruecos, mientras que los que se considera que son menores son enviados a albergues gestionados por Cruz Roja y otras ONGs.

Varios vehículos blindados militares estaban estacionados el martes en la playa ceutí de Tarajal, donde la valla fronteriza llega a un pequeño rompeolas que se adentra en el mar.

En un video compartido por un sindicato policial para pedir más refuerzos a las autoridades, agentes antimotines se protegían con sus escudos de las piedras que les arrojaban desde el otro lado de la cerca.

La responsable de la política migratoria de la Unión Europea, la comisaria Ylva Johansson, describió los incidentes como “preocupantes” y dijo que pidió a Marruecos que impida las salidas.

“Lo más importante ahora es que Marruecos siga comprometiéndose a prevenir las salidas irregulares, y que aquellos que no tienen derecho a quedarse sean devueltos de manera ordenada y efectiva', dijo Johansson en el Parlamento Europeo.

“Las fronteras españolas son fronteras europeas. La Unión Europea quiere construir una relación con Marruecos basada en la confianza y en compromisos compartidos. La migración es un elemento clave en esto', agregó.

Las autoridades marroquíes no han comentado la situación ni han respondido a las preguntas de The Associated Press.