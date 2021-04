$!Tiroteo en centro de FedEx en Indianápolis deja 8 muertos

Un hombre armado mató a ocho personas e hirió a varias más antes de aparentemente quitarse la vida durante un ataque nocturno en unas instalaciones de FedEx cerca del aeropuerto de Indianápolis, informó la policía el viernes, en el más reciente de una racha de tiroteos colectivos en Estados Unidos tras una calma relativa durante la pandemia.

Al menos cinco personas fueron hospitalizadas tras el tiroteo del jueves por la noche, una de las cuales una tenía un pronóstico grave, informó la vocera de la policía de la ciudad, Genae Cook. Otros dos heridos recibieron el alta tras ser atendidos en la escena de la balacera, añadió Cook.

FedEx dijo que entre los muertos había personas que trabajaban para la empresa.

Un testigo dijo que estaba trabajando dentro del edificio cuando escuchó varios disparos en sucesión rápida.

“Vi salir a un hombre con un rifle en la mano y empezando a disparar y gritando cosas que no pude entender”, dijo Levi Miller a la estación WTHR-TV. “Lo que acabé haciendo fue agacharme para asegurarme de que no me viera, porque pensé que me vería y que me dispararía”.

Este fue el más reciente de una serie de tiroteos graves registrados en el país en los últimos meses. El mes pasado, ocho personas fueron asesinadas en locales de masajes en la zona metropolitana de Atlanta y otras 10 murieron en una balacera en un supermercado en Boulder, Colorado.

Este fue el tercer tiroteo colectivo del año en Indianápolis. Cinco personas, una de ellas una mujer embarazada, murieron por disparos en enero y un hombre fue acusado de matar a tres adultos y a un menor antes de secuestrar a su hija durante una discusión en una casa en marzo.

El agresor no ha sido identificado y los investigadores estaban realizando entrevistas y recopilando información. Según Cook, es demasiado pronto para determinar si el responsable trabajaba en las instalaciones.

Cook dijo que “la información preliminar de las pruebas en el lugar” indicaba que el agresor se suicidó. “Todavía estamos tratando de determinar la razón exacta y la causa de este incidente”, afirmó la portavoz.

FedEx explicó en un comunicado que está colaborando con las autoridades y que busca más información sobre el incidente.

“Estamos al tanto del trágico tiroteo en nuestras instalaciones de FedEx Ground cerca del aeropuerto de Indianápolis. La seguridad es nuestra principal prioridad, y nuestros pensamientos están con todos los afectados”, apuntó el comunicado.

Los familiares de las víctimas esperaban noticias de sus seres queridos en un hotel de la zona. Algunos dijeron que los empleados no tienen permitido tener el celular durante su turno de trabajo, lo que dificultó poder contactar con ellos, reportó la televisora WTHR-TV.

Una emisión en vivo de medios locales mostró que el estacionamiento en el exterior del edificio estaba acordonado con cinta policial.

Un testigo que dijo que trabajaba allí contó en declaraciones a WISH-TV que vio a un hombre con un arma luego de escuchar varios disparos.

“Vi a un hombre con algún tipo de metralleta, un rifle automático, y estaba disparando al aire”, contó Jeremiah Miller.

Otro hombre relató a la cadena que su sobrina estaba sentada en el asiento del conductor de su auto cuando comenzaron los disparos y que resultó herida.

“Le dispararon en el brazo izquierdo”, afirmó Parminder Singh. “Ella está bien, ahora está en el hospital”.

Según Singh, su sobrina no conocía al agresor.