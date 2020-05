$!Tom Brady vende lujoso Cadillac en US$300,000

Esta ha sido una temporada baja llena de cambios para Tom Brady. Ha dejado sus raíces con los Patriots para continuar su carrera con Buccaneers.

Según la lista en el sitio web de Becker Auto Design, el mariscal de campo está vendiendo su Cadillac Escalade 2017 que ha sido equipado perfectamente para él en US$300,000.

En la parte trasera, hay cinco asientos, dos de los cuales tienen capacidad de reclinación en seis direcciones con reposapiés electrónicos incorporados en el piso. Hay dos monitores a bordo, una pantalla LCD de 32 "y una pantalla de 12" también.

Cualquier trabajo que deba completarse puede realizarse en las dos grandes mesas plegables. Ah, y no hay necesidad de preocuparse por encontrar un lugar para usar Wi-Fi, también hay un enrutador de Internet de alta gama en el automóvil.

"Separarse de mi Becker ESV no será fácil", dijo Brady. “Desde el primer día se convirtió en mi santuario por el ruido exterior. Me enorgullece elegir todas las personalizaciones; desde el borde de los asientos hasta el color de la alfombra. Con tan poco tiempo en mi apretada agenda, el ESV me dio esos minutos adicionales para estudiar mi libro de jugadas, hacer llamadas telefónicas y estar con mi familia. Inmediatamente mi productividad aumentó y mi estrés disminuyó. Espero que el próximo dueño la cuide mucho; ella siempre será parte de la familia Brady ".