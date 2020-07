$!Tribunal anula pena capital de atacante de maratón de Boston

Una corte federal de apelaciones anuló este viernes la sentencia de muerte de Dzhokhar Tsarnaev, el hombre condenado por el ataque con explosivos en el Maratón de Boston de 2013.

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito en Boston emitió la decisión más de seis meses después de que escucharan los argumentos del caso.

El ataque del 15 de abril de 2013 mató a tres personas e hirió a más de 260.

Los abogados de Tsarnaev habían argumentado que la cobertura intensa de los medios de comunicación habían hecho imposible tener un juicio justo en Boston. También señalaron las publicaciones en redes sociales de dos jurados indicaban que albergan fuertes opiniones incluso antes de comenzar el juicio en 2015.

Los jueces de apelación, en una audiencia sobre el caso realizado a principios de diciembre, dedicar un número significativo de preguntas al argumento de parcialidad del jurado.

See preguntó el por qué los dos jurados no habían sido destituidos, o por lo menos por qué el juez de primera instancia no les había hecho preguntas de seguimiento después de que los mensajes salieran a la luz en vísperas del juicio.

Los jueces observaron que el tribunal de Boston tiene una norma de larga data que obliga a dicha investigación.

Los abogados de Tsarnaev dijeron que uno de los jurados, que se convertiría en el presidente del jurado, o en el portavoz principal, publicaron dos docenas de tuits tras los atentados. Una de las publicaciones después de la captura de la Tsarnaev lo perdió "pedazo de basura".

Tsarnaev fue declarado culpable de 30 cargos, incluyendo conspiración y uso de un arma de destrucción masiva. Ha estado cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Su hermano, Tamerlan Tsarnaev, murió en un tiroteo con la policía días después de que los dos hermanos detonaran dos bombas hechas con ollas de presión cerca de la línea de meta del maratón.