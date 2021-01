$!Trump irá a juicio político por segunda vez y abogado dominicano explica qué sigue

¿Cuál es el siguiente paso luego de aprobado el juicio político contra Trump?

Como hemos podido observar, la Cámara de Representantes, utilizando los poderes conferidos por la sección 2 del artículo I de la Constitución, ha decidido iniciar un nuevo proceso de juicio político contra el presidente Trump. Según la sección 3 de ese mismo artículo, es entonces el Senado el que tiene las funciones exclusivas de celebrar ese juicio político.

En ese sentido, el Senado no puede iniciar este proceso hasta no ser notificado por la Cámara de Representantes sobre la decisión de iniciar el juicio político y de que los representantes que actuarán como fiscales para llevar la acusación han sido designados, lo que en este caso en particular, no ocurrirá sino hasta el próximo 19 de enero al mediodía, que es cuando el Senado tiene agendada su próxima sesión.

Iniciada esta etapa del proceso, el Senado entonces se configurará como una especie de Alta Corte, donde un comité de Representantes, actuando en calidad de fiscales, introducirá la acusación, y el Senado, considerando las evidencias y los testigos, decidirá si absuelve o condena al Presidente por los cargos presentados.

Tratándose de un juicio político presidencial, el magistrado John G. Roberts, Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidirá el proceso.