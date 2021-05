$!Trump no podrá volver a Facebook, por ahora, resuelve Junta

Donald Trump no podrá volver a Facebook, por ahora.

La Junta de Supervisión, un organismo semiindependiente de la red social, votó el miércoles a favor de mantener al expresidente estadounidense fuera de la plataforma. Facebook suspendió su cuenta hace cuatro meses por incitar a la violencia que desató una revuelta letal en la sede del Congreso el 6 de enero.

En un comunicado el miércoles más tarde, Trump no mencionó la decisión directamente pero dijo que las acciones de Facebook, Twitter y Google “son una desgracia total y una vergüenza para nuestro país”. Agregó que estas “empresas corruptas de redes sociales deban pagar un precio político”.

Aunque ratificó la suspensión en un comunicado, la Junta culpó a Facebook por la forma como tomó la decisión.

El organismo dijo que el riesgo continuo de violencia grave justificó la suspensión de la cuenta en ese momento, pero dijo que “no era apropiado que Facebook impusiera una suspensión indefinida”.

La Junta dijo que Facebook buscaba eludir sus responsabilidades aplicando “una sanción vaga y sin estándares” y luego remitiendo el caso a la Junta para que lo resolviera.

El organismo estuvo de acuerdo con la red social en que dos de las publicaciones de Trump del 6 de enero “violaron gravemente” los estándares de contenido de Facebook e Instagram.

“Los amamos. Ustedes son muy especiales”, dijo en la primera publicación sobre los que asaltaron el Capitolio. También les dijo que eran “grandes patriotas” y que este día “se recordaría para siempre”. Estas publicaciones violaron las reglas de Facebook que prohíben elogiar o apoyar a las personas involucradas en actos de violencia, dijo la Junta.

La Junta dijo que Facebook tiene seis meses para reexaminar la “pena arbitraria” que impuso el 7 de enero y decidir sobre otro castigo que refleje la “gravedad de la violación y la perspectiva de daño futuro”.

La Junta agregó que la nueva sanción debe ser “clara, necesaria y proporcionada”, además de ser congruente con las reglas de Facebook ante violaciones graves de sus normas.

El organismo dijo dice que, si Facebook decide reactivar las cuentas de Trump, la empresa debe ser capaz de abordar con prontitud las nuevas transgresiones.

“Facebook should either permanently disable Trump’s account or impose a suspension for a specific period of time,” said board co-chair Helle Thorning-Schmidt, a former Danish prime minister.

La Junta, que tiene 20 miembros y que al final crecerá a 40, no reveló cómo votó.

El expresidente también fue expulsado permanentemente de Twitter.

La decisión sólo “patea la lata hacia otro lado”, dijo Jonathan Greenblatt, jefe de la Liga Anti-Difamación, quien dijo que la medida sólo resalta la necesidad de una mayor supervisión gubernamental de las plataformas sociales.

Facebook creó el panel de supervisión para dictaminar sobre contenido delicado en sus plataformas luego de críticas generalizadas a sus problemas para responder de manera rápida y efectiva a la desinformación, el discurso de odio y las campañas de influencia difamatorias. Las decisiones anteriores de la Junta, nueve de ellas antes del miércoles, han tendido a favorecer la libertad de expresión sobre la restricción de contenido.