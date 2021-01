$!Trump presionado a renunciar o enfrentar otro juicio político

La presidencia de Donald Trump estaba al borde del colapso el viernes, dos días después de la toma del Capitolio alentada por el mandatario en busca de revertir su derrota electoral, que dejó cinco muertos y ha conmocionado a Estados Unidos y al mundo.

En el fin de su tumultuoso mandato, el presidente republicano es acusado de haber socavado las instituciones democráticas al incitar a una “insurrección”, y crecen los pedidos para que deje anticipadamente el poder, que deberá entregar el 20 de enero al demócrata Joe Biden.

La presidenta de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso actuará si Trump no renuncia, tras informar que discutió con un alto jefe militar formas de asegurarse de que el mandatario no use códigos nucleares del arsenal de la nación.

“Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”, dijo en un texto.

“La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa”, prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará “medidas” si Trump “no deja el cargo de manera inminente y voluntaria”.

El Departamento de Justicia anunció en tanto que procesó a 15 personas involucradas en el asalto al Capitolio, incluido un hombre acusado de haber fabricado bombas caseras.

Varios sospechosos fueron arrestados, incluido un hombre que tenía 11 cócteles Molotov en su camioneta, y otro que invadió la oficina de Pelosi, señalaron las autoridades.

Las banderas del Capitolio, templo de la democracia estadounidense, fueron izadas el viernes a media asta tras el deceso de un policía durante la irrupción de la turba trumpista.

Una veterana de la Fuerza Aérea y ferviente partidaria de Trump murió por disparos de un policía dentro del edificio y otros tres simpatizantes de Trump perecieron por “emergencias médicas”.

“Fue uno de los días más oscuros de la historia de nuestra nación”, deploró Biden el jueves desde su bastión en Wilmington, describiendo lo ocurrido como “la culminación” del “implacable ataque” de Trump a la democracia durante los últimos cuatro años.