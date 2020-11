$!Trump se impone en Nebraska, Misuri y Utah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó en los estados de Nebraska, Misuri y Utah, lo que podría darle 21 votos electorales más, según la CNN, la NBC y The New York Times.

Más temprano, el candidato demócrata Joe Biden se impuso en New Hampshire y Nuevo México frente al presidente Donald Trump, según el diario The New York Times y la cadena de televisión NBC. Biden también tuvo triunfos en Nuevo México y Nueva York.

Trump también ha ganado Luisiana y Nebraska, el 3er distrito legislativo de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, ahora se le agrega Carolina del Sur, sumando victorias en 13 estados, y Kansas con seis votos electorales.

Nebraska, una de dos entidades que divide sus votos electorales, otorga cinco votos del Colegio Electoral. Trump ganó la votación estatal, lo que significan dos votos electorales. También se impuso en el 3er Distrito del Congreso, que le significa un tercer voto.

Los dos primeros distritos de Nebraska aún no declaran ganadores.

Con sus victorias en Luisiana, Nebraska, el 3er distrito legislativo de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, el presidente obtuvo 20 votos electorales, mientras que Biden se anota 34 votos electorales por sus triunfos en Nuevo México y Nueva York.

Más tarde se supo que Biden ganó en Columbia y Colorado.