$!Twitter extiende las alertas por lenguaje ofensivo a todos los usuarios

Twitter se encontraba probando un nuevo tipo de notificaciones cuando detecta que un usuario de su plataforma utiliza lenguaje ofensivo en sus publicaciones, y ahora ha decidido extender esta función a todas las cuentas.

Las notificaciones de Twitter se estaban probando desde el año pasado, e invitan a los usuarios a reconsiderar su lenguaje cuando se detectan expresiones potencialmente ofensivas o dañinas, como insultos o expresiones de odio, con un acceso rápido al botón de editar.



Desde este miércoles, todos los usuarios de la red social en su versión para móviles Android e iOS comenzarán a recibir estas notificaciones si utilizan lenguaje inapropiado, inicialmente solo para cuentas configuradas en inglés, como ha anunciado Twitter en un comunicado.



Las pruebas de la función han permitido a la plataforma hacer mejoras en los sistemas de detección y cuándo emitir las notificaciones, ya que inicialmente no estaba siendo capaz de diferenciar entre insulto e ironía.



Ahora, Twitter tiene en cuenta la relación entre el autor y el receptor del mensaje y la frecuencia en que interactúan, y entiende que si se comunican a menudo es más probable que tengan su propio tono de comunicación, aunque esos mismos términos puedan ser inapropiados en otros contextos.



Asimismo, la plataforma ha mejorado su tecnología para detectar el lenguaje utilizado por minorías de forma no dañina y para detectar de forma más precisa los insultos y profanaciones. También ha creado una forma más sencilla para sus usuarios de informar sobre si los usuarios consideran útil o no una de sus notificaciones.



El uso de esta característica ha permitido a Twitter lograr que el 34 por ciento de los usuarios reconsideren su mensaje o no lo envíen, una reducción posterior del 11 por ciento en mensajes ofensivos por parte de los usuarios que son notificados y una menor probabilidad de que reciban también contenido de este tipo.