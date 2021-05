$!Un bebé de 8 meses recibe las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Nueva York

Enzo Mincolla, un bebé de 8 meses de nacido, se convirtió en la persona más joven en ser vacuna contra el COVID-19, al recibir las dos dosis de la farmacéutica Pfizer.

Los padres del niño son doctores y ambos estuvieron de acuerdo en inocular a la criatura.

Todo fue parte de un estudio clínico realizado por la Facultad de Medicina de la universidad Syracuse en Nueva York, uno de los pocos lugares en el mundo donde se prueba la vacuna en niños menores de cinco años, según resalta la cadena Univisión.

"No tengo ninguna duda", dice Mike Mincolla, padre del niño. "He seguido los estudios muy de cerca en los adultos. He seguido la ciencia muy de cerca cuando empezaron a hacer los ensayos de fase uno".

"Ambos creemos que es importante acabar con esta pandemia, y la forma más rápida y segura es vacunar para salir de ella", dijo Mike Mincolla.

"Estoy muy emocionada de que empiece a allanar el camino para que otros niños se vacunen, sí, fue un honor, un honor participar", dijo su madre Marissa Mincolla.

Ambos dijeron que esperan poder aliviar las preocupaciones de los padres sobre la vacuna y mostrarles que la vacuna es segura y fácil, y animar a otros padres a vacunar a sus hijos.

"Les digo: 'Me siento tan cómodo con esta vacuna que se la di a mi hijo de 7 meses'", dijo el padre. "Es segura, eficaz y funciona".