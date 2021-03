$!Una de las hermanas dominicanas reunirá a su familia adoptada y biológica en RD este sábado

Cassandra Raquel, una de las hermanas dominicanas adoptada por una pareja de estadounidenses, llegará al país mañana sábado para reunir a su familia biológica y adoptiva por primera vez.

La primera vez que vino al país fue en 2019, cuando conoció a su padre biológico y sus demás hermanos en un emotivo encuentro que compartió en sus redes sociales.

Por su parte, Julia, quien también fue dada en adopción por sus padres, todavía está a la espera de conocer a su familia biológica, y para poder lograrlo, ha abierto una cuenta de Go Fund Me, para que los interesados puedan ayudarla económicamente.

Julia fue adoptada en el 1989 y Cassandra en 1988, tan solo un año de diferencia.

Tras ocho años de haberse conocido trabajando juntas en un restaurante de Connecticut, en enero de este año, las amigas descubrieron que eran hermanas de padre y madre mediante una prueba de ADN.

“Fue un momento de mucho llorar, estábamos muy emocionadas, pero más que nada felices”, dijo Cassandra en una entrevista con Diaro Libre USA.

Según resaltan otros medios estadounidenses, para sus padres biológicos fue muy difícil darlas en adopción, ya que son una familia de escasos recursos y no tenían cómo mantenerlas.

Cassandra dijo en una entrevista lo que significó para su padre darlas en adopción, “fue un momento difícil para tu madre y para mí. Por eso, no me gusta hablar de ello. No me gusta pensar en eso”.

Para poder colaborar con la causa de Julia, que está en espera de reunirse con su familia biológica puedes acceder aquí.

_____

