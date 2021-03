Una historia de adopción con un final de película

Para un padre desprenderse de un hijo y darlo en adopción, regalarlo como popularmente se conoce en los campos, no es fácil, algunos cuando deciden entregar un hijo bajo estas condiciones, con papeles y las autoridades de intermediarias, o simplemente de boca, no lo superan y en muchos casos estos parientes no vuelven a juntarse.

Pero no es el caso de Adriano Luna y sus dos hijas Casandra y Julia. Él en la actualidad es el protagonista de una historia que tan pronto como en el mes de agosto venidero podría tener un final casi perfecto.

Este año 2021 podría ser uno de los mejores en la vida de los integrantes de la Familia Luna Collado, solo lo empaña el sentimiento de que Juliana Collado no estará para ver sus hijas como dos mujeres y reencontrarse con sus otros hermanos, pues falleció hace cerca de cinco años de un infarto.

En el año 2019, Casandra, la mayor de dos niñas dadas en adopción a dos familias distintas de Estados Unidos, se reunió con su padre y hermanos. Además, este fin de semana recién pasado reunió a su familia adoptiva con su familia biológica.

Ya el azar o el destina había hecho que ella se encontrara, sin saberlo, con su hermana dos años menor, cuando coincidieron como trabajadoras en un restaurante en Connecticut. Desde entonces se trataron como hermanas (la sangre las unió) e incluso bromeaban con sus amigos diciendo que eran gemelas.

“En el 2019 cuando ella viene me enseña una foto de ellas juntas y me dice mira papi. Y entonces yo le dijo, pero esa es mi hija y ella me dice no, ella es mi amiga”, narra Adriano Luna a Diario Libre USA. Fue la primera vez que volvió a hablar con su hija Julia también dada en adopción en el mismo año, 1989.

En la actualidad, tanto Adriano como sus hijas se comunican con Casandra y Julia usando las herramientas tecnológicas y el google translate.

Julia viene en abril, será la primera vez que podrá abrazar a su padre y hermanos. Ella aún está impactada y su hermana Casandra la describe como tímida. Primero vendrá ella con Casandra y luego quizás haya un encuentro entre su familia adoptiva y la familia biológica, pero gracias a la magia de la tecnología los hermanos Luna Collado están unidos y aunque tienen idiomas y costumbres distintas pareciera que han vivido juntos toda su vida.