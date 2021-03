$!﻿Una testigo del juicio Floyd en EEUU relata que lamenta “no haber hecho más”

Una testigo en el juicio contra el expolicía de Minneapolis acusado por la muerte de George Floyd - quien captó el video viral que muestra sus últimos minutos - relató este martes que lamenta “no haber hecho más” para salvarlo.

Darnella Frazier, de 18 años, fue una de las testigos que relató su experiencia el pasado 25 de mayo - el día de la muerte de Floyd - en el juicio contra el exagente Derek Chauvin que está imputado de homicidio y de asesinato.

El video captado por Frazier que muestra a Chauvin, un policía blanco, aplicando presión con su rodilla en el cuello de Floyd, un hombre negro de 46 años, se viralizó y generó conmoción en Estados Unidos y en el mundo, lo que desató multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

“Mi padre es negro. Mi hermano también es negro”, contó la adolescente ante el tribunal con lágrimas en los ojos. “Podría haber sido uno de ellos”, agregó.

“He pasado noches enteras pidiéndole perdón una y otra vez a George Floyd por no haber hecho más y no haber interactuado físicamente y no haber salvado su vida”, relató la testigo, que señaló que tampoco había algo que pudiera haber hecho.

En el estrado, describió a Floyd como alguien que estaba “asustado”, “aterrado” y que “rogó por su vida”.

“Eso no estuvo bien. Él estaba sufriendo. Le dolía”, contó. “Yo sabía que estaba mal. Todos sabíamos que estaba mal”, agregó.