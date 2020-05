$!Vanessa Bryant comparte la dedicatoria de Kobe en el libro que publicó

La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, compartió una conmovedora dedicación que le escribió su esposo en el libro que publicó en el otoño pasado.

Su libro de ficción deportiva, "Epoca the Tree of Ecrof: Island of the Gods", fue lanzado en noviembre de 2019, dos meses antes de que él y su hija Gianna, de 13 años, y siete personas más murieran en un accidente de helicóptero en las afueras de Los Ángeles.

“Para Vanessa. Gracias por ser siempre lo real de mi sueño". El libro está ambientado en un mundo alternativo "dominado por el deporte y un poder mágico llamado grana", se lee en la descripción del sitio web de la editorial Granity Studios.

Es la historia de dos niños, "el humilde Rovi y la princesa heredera Pretia, que descubren y luchan contra el mal terrible y descubren su fuerza interior en el camino".