$!Viajeros esenciales deberán vacunarse para ingresar a EEUU

El gobierno del presidente Joe Biden requerirá que los visitantes que hagan viajes esenciales, no sean residentes y crucen las fronteras terrestres de Estados Unidos —como los conductores de camiones, trabajadores de emergencias o del gobierno — estén completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del 22 de enero, de acuerdo con fuentes oficiales.

Un alto funcionario del gobierno dijo que el requisito, que la Casa Blanca anticipó en octubre, alinea las reglas para los que hacen viajes esenciales con las que entraron en vigencia a principios de noviembre para los que viajan por placer. Estados Unidos reabrió este mes sus fronteras a las personas completamente vacunadas contra el COVID-19.

Los viajeros esenciales que ingresen por ferry también deberán estar completamente vacunados para la misma fecha, dijo el funcionario, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar del tema antes del anuncio oficial el martes.

Las reglas atañen a los no estadounidenses. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes pueden ingresar al país independientemente de su estado de vacunación, pero enfrentan requisitos de pruebas adicionales porque las autoridades creen que contraen y propagan el COVID-19 más fácilmente, y para alentarlos a vacunarse.

El gobierno de Biden desfasó el requisito para los viajeros esenciales por más de dos meses respecto a cuando entró en vigor la orden para los visitantes no esenciales (el 8 de noviembre) para evitar interrupciones, particularmente entre los conductores de camiones que son vitales para el comercio en Norteamérica. Si bien la mayor parte del tráfico transfronterizo se cerró en los primeros días de la pandemia en 2020, los viajeros esenciales han podido transitar sin obstáculos.