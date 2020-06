Victoria sobre David Beckham: "Me siento completamente ignorada"

Tal parece que las cosas entre el matrimonio Beckham no van de maravilla, y es que, de acuerdo a lo revelado por la revista británica Heat World, una de las parejas más queridas en la industria del fútbol y el entretenimiento se encuentra enfrentando problemas en su relación, esto, nada más y nada menos que por el nuevo programa de cocina que planea estrenar el ex-futbolista, así lo confirmó una fuente cercana a la pareja para el ya mencionado medio.

Y es que, de acuerdo a la fuente cercana, hace un par de meses Victoria se encontraba haciendo planes para estrenar un programa de cocina en familia, pues esta es la técnica que les ha funcionado a través de sus redes sociales, sin embargo,todo parece indicar que David Beckham ha decidido tomar las riendas de la situación y hacer el proyecto en solitario.

Y aunque la imagen del Inter Miami le confesó a Victoria que no se trataba de nada personal, la exspice girl lo sintió como una traición directa, pues era un proyecto familiar, del cual, David se terminó apropiando, pues éste prefirió optar por no exponer a su familia al ojo público.

"Las cosas han estado bastante tensas en casa de los Beckham últimamente. David está realmente ansioso por impulsar su marca en solitario en este momento, y está entusiasmado con la idea de filmar este programa de cocina. Pero Vic siente que la han dejado afuera.”, continuó la fuente cercana a la pareja.

“Ella no ve por qué no pudieron hacer un proyecto como este en pareja, especialmente porque su cocina juntos en las historias de Instagram resultó tan bien. David no estaba seguro de hacer un reality show en su casa, pero ahora se siente como si simplemente no quisiera hacer algo con ella. Vic dice que se siente completamente ignorada”, señaló la fuente para Heat World.

Victoria y David Beckham se separan por un tiempo

Por si fuera poco, el matrimonio Beckham ha decidido separarse por un tiempo debido a negocios, pues una vez que el confinamiento termine por completo, David viajará a Miami para hacerse cargo de su equipo de fútbol en la MLS, el Inter Miami, mientras que Victoria permanecerá en Reino Unido para continuar con su línea de moda, así como el estudio de sus hijos. Según Tikitakas.