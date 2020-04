Video |Esposa de prospecto de los Atléticos “perrea” tras dispararle cuadrangular

El prospecto de los Atléticos, Noah Vaughan, se hizo viral el fin de semana por su épico bat flip tras conectar un panorámico batazo en contra de su esposa, Riley Sartain-Vaughan – pero adivinen quién rio de último el lunes.

Sartain-Vaughan, ex jugadora de sóftbol de Texas A&M, regresó el favor al conectar un láser ante su esposo. Tras admirar el batazo apoyándose en una rodilla mientras éste volaba sobre el garaje de la casa de la pareja, Sartain-Vaughan celebró con uno de los bat flips más llamativos que usted jamás haya visto – cuyo bate quizás todavía no ha caído – luego caminó lentamente hacia la “primera base”.