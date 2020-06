Video | Piloto sobre estremecedor accidente: “No puedo creer que sea yo la que voló así”

Era la final del Gran Premio de Macao de Fórmula 3 de 2018, y Sophia Floersch acababa de volar a una velocidad de 171.6 mph.

Ella había chocado con el automóvil conducido por Sho Tsuboi de Japón y se elevó sobre las barreras de seguridad.

Floersch tenía solo 17 años en ese momento, y cuando la multitud jadeó horrorizada, la reacción inmediata de los observadores fue preguntarse cómo alguien podría sobrevivir a tal choque

Se fracturó la columna. Después de una semana en el hospital de Macao, durante la cual se sometió a una operación de 11 horas para reparar la fractura y extraer una astilla de hueso que estaba peligrosamente cerca de su médula espinal, Floersch regresó a su casa y solo cuatro meses después de su horrible accidente estaba de vuelta en el asiento del conductor.

Mirando hacia atrás el incidente, lo que no suele hacer "aparte de en las entrevistas", le parece que le sucedió a otra persona.

"Si vi el video, todavía no creo que sea yo volando allí solo porque no me sentía así cuando estaba en un automóvil", dijo Floersch a CNN Sport.

"Por supuesto, ya cometí accidentes, hace mucho tiempo. Aparte de las entrevistas, ya no pienso ni hablo de eso porque parece que fue hace mucho tiempo", agregó.