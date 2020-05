$!COVID-19: Dossier expone a China y su programa de virus de murciélagos

Alianza entre países

El medio explica que el gobierno australiano entrenó y financió a un equipo de científicos chinos que pertenecen a un laboratorio que modificó genéticamente los coronavirus mortales que podrían transmitirse de los murciélagos a los humanos y no tenían cura, y ahora es objeto de una investigación sobre los orígenes de COVID-19.

Riesgosas investigaciones con murciélagos

“El documento fue retirado rápidamente porque no fue respaldado por pruebas directas, según el autor Botao Xiano”, dice el dossier, y señala que: ‘Ningún científico ha confirmado o refutado los hallazgos del documento’, el académico Yanzhong Huang escribió el 5 de marzo“.

Al menos una de las 50 muestras de virus estimadas que la Dra. Shi guarda en su laboratorio tiene un 96% de compatibilidad genética con COVID-19. Aunque a una revista científica estadounidense, la doctora dijo que sintió un alivio cuando vio que la secuencia genética del COVID-19 no coincidía con ninguna de las que su laboratorio estaba estudiando.

Un cable ‘’sensible pero abierto al público‘’, con fecha del 19 de enero de 2018, obtenido por The Washington Post, reveló que los científicos y diplomáticos de la embajada de EE. UU. en Beijing visitaron el laboratorio y enviaron advertencias a Washington sobre las prácticas de seguridad inadecuadas y las debilidades de gestión mientras conducían investigaciones sobre coronavirus de murciélagos.

Los EE. UU., según los informes de esta semana de inteligencia dicen que no se creó en un laboratorio, pero si es probable que el virus se haya filtrado de uno; aunque también podría provenir de un mercado húmedo que comercializa y mata animales salvajes, donde se originaron otras enfermedades, incluida la gripe aviar H5N1 y el SARS .

Telegraph no afirma que el estudio de la Universidad Tecnológica del Sur de China sea creíble, solo que ha sido incluido en este documento de investigación del gobierno producido como parte del caso contra China.

El involucramiento de Australia y EE.UU.

Aunque la agencia federal australiana no quiso comentar sobre el trabajo que Shi realizó en ese país, en la página del instituto de Wuhan afirma que realizó investigaciones del virus SARS.

Estados Unidos retiró el financiamiento de experimentos controvertidos que hacen que los patógenos sean más potentes o puedan propagar virus peligrosos en octubre de 2014, preocupados de que esto pudiese conducir a una pandemia mundial. No obstante, esta pausa se levantó en diciembre de 2017, explica el reportaje.

Desaparición de un trabajador y destrucción de evidencias

El 16 de febrero, el instituto negó que fuera paciente cero y dijo que estaba viva y sana, pero no ha habido pruebas de vida desde entonces, lo que avivó la especulación.

El 31 de diciembre, las autoridades chinas comenzaron a censurar las noticias sobre el virus en los motores de búsqueda, eliminando términos como “variación del SARS, “mercado de mariscos de Wuhan“ y ”neumonía desconocida de Wuhan“.

El 1 de enero, sin ninguna investigación sobre el origen del virus, el mercado de mariscos de Wuhan fue cerrado y desinfectado.

La comisión de salud de Hubei ordenó a las compañías de genética que dejaran de analizar el nuevo virus y que destruyeran todas las muestras. Un día después, el 3 de enero, la principal autoridad de salud de China, la Comisión Nacional de Salud, ordenó que las muestras de neumonía de Wuhan fueran trasladadas a instalaciones de prueba designadas o destruidas; al mismo tiempo emitían una orden de no publicación relacionada con la “enfermedad desconocida”.

Los médicos que hablaron valientemente sobre el nuevo virus fueron detenidos y condenados. Sus detenciones se publicaron por los medios estatales chinos con un llamado de la policía de Wuhan a “todos los ciudadanos para que no fabricaran rumores, no difundieran rumores, no crearan rumores”.

El expediente condena las constantes negaciones de China sobre el brote.

“A pesar de la evidencia de transmisión humano-humano desde principios de diciembre, las autoridades de China lo niegan hasta el 20 de enero”, afirma.

“La Organización Mundial de la Salud hace lo mismo. Sin embargo, los funcionarios en Taiwán expresaron su preocupación el 31 de diciembre, al igual que los expertos en Hong Kong el 4 de enero“, dice el dossier.

El documento expone la hipocresía de las prohibiciones de viaje autoimpuestas de China mientras condena a las de Australia y Estados Unidos, declarando:

“Millones de personas abandonan Wuhan después del brote y antes de que Beijing cierre la ciudad el 23 de enero. Miles vuelan al extranjero. A lo largo de febrero, Beijing presiona a los Estados Unidos, Italia, India, Australia, los vecinos del sudeste asiático y otros para que no se protejan a través de restricciones de viaje, incluso cuando la República Popular China impone restricciones severas en su país.”