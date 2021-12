$!Estados Unidos exigirá a viajeros prueba negativa de COVID-19 realizada un día antes del viaje

En momentos en que Estados Unidos está detectando más casos de infectados con la variante ómicron del coronavirus, sus autoridades han decidido modificar los requisitos de entrada para los viajeros.

En tal sentido, a partir del lunes 6 de diciembre se exigirá a todos los viajeros mayores de 2 años el resultado negativo de una prueba viral COVID-19 (antígenos o PCR) tomada 1 día antes de abordar su vuelo para ingresar a territorio norteamericano. A los viajeros también se les exigirá confirmar en forma de declaración jurada que la información que presentan es cierta.

Se recuerda que además de la prueba negativa, los viajeros extranjeros deberán estar con el esquema completo de vacunación y proporcionar la documentación del estado de vacunación antes de abordar el avión.

Solamente alguien se considera totalmente vacunado en los siguientes casos:

-2 semanas (14 días) después de haber recibido la dosis de una vacuna de dosis única aceptada.

-2 semanas (14 días) después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de 2 dosis aceptada.

-2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el COVID-19 aceptada (no placebo) en un ensayo clínico.

-2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el COVID-19 Novavax (o Covavax) (no placebo) en un ensayo clínico fase 3.

-2 semanas (14 días) después de haber recibido 2 dosis de cualquier combinación de vacunas contra el COVID-19 aceptadas que han sido administradas en un intervalo de al menos 17 días.

Si no reúne estos requisitos, las autoridades consideran que el pasajero no tiene la vacunación completa. Aunque haya padecido COVID y solo se le haya aplicado una dosis de las vacunas de 2 dosis, no se considera esquema completo en los Estados Unidos.