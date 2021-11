$!'Eternals' sufre caída pero aún lidera la taquilla de EEUU

La cinta “Eternals” de Disney y Marvel sufrió una fuerte caída en su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, pero todavía se mantiene al frente por encima de estrenos como “Clifford the Big Red Dog”.

“Eternals” añadió 27,5 millones de dólares durante el fin de semana, aumentando su total a nivel nacional a 118,8 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. La película, dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao y protagonizada por Angelina Jolie, Kumail Nanjiani y Gemma Chan, registró una caída del 61% respecto a su debut. Aunque no es raro para una gran película de superhéroes, fue significativamente mayor que la caída del 52% de la última entrega de Disney y Marvel, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.”

Ambas cintas se exhibieron exclusivamente en cines, pero la principal diferencia es que “Shang-Chi” obtuvo mejores calificaciones del público y de los críticos. “Shang-Chi” ya está disponible en la plataforma Disney+. “Eternals” ha recaudado 281,4 millones de dólares hasta la fecha.

El segundo sitio fue para “Clifford the Big Red Dog”, que se estrenó durante la semana y también estaba disponible en streaming a través de la plataforma Paramount+. Recaudó una cantidad estimada de 16,4 millones de dólares en 3.700 cines durante el fin de semana y 22 millones de dólares desde su estreno hace cinco días.

Los éxitos de taquilla completaron los cinco primeros puestos: “Dune” se ubicó en el tercer sitio con 5,5 millones de dólares, “No Time to Die” en el cuarto con 4,6 millones de dólares, y “Venom: Let There Be Carnage” en quinto con 4 millones.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales en los dos países serán dadas a conocer el lunes.

1. “Eternals”, 27,5 millones de dólares.

2. “Clifford the Big Red Dog”, 16,4 millones.

3. “Dune”, 5,5 millones.

4. “No Time to Die”, 4,6 millones.

5. “Venom: Let There Be Carnage”, 4 millones.

6. “Ron’s Gone Wrong”, 2,2 millones.

7. “The French Dispatch”, 1,8 millones.

8. “Belfast”, 1,8 millones.

9. “Spencer”, 1,5 millones.

10. “Antlers”, 1,2 millones.