Tan solo pasaron 24 horas después de las declaraciones de Ben Affleck sobre su matrimonio con Jennifer Garner, pero a ella parece que no le han afectado.

Es que Garner fue fotografiada el miércoles dando un paseo por Santa Mónica, California, con una taza de café y una gran sonrisa en su rostro. "Todavía habría estado bebiendo de haber seguido casado con ella", dijo Affleck en una charla con Howard Stern.

Affleck y Garner estuvieron casados de 2005 a 2018 y tuvieron 3 hijos: Violet, Seraphina y Samuel, de 16, 12 y 9 años respectivamente.

“Yo estaba como, 'No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?'”, Agregó en la reveladora entrevista. "Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución", dijo Affleck.

Sin embargo, Garner no parece estar tan molesta por las declaraciones de Affleck, al menos no en público.

Durante su caminata matutina con sus hijos, estaba relajada y tranquila, lo que parece ser su modus operandi cuando se trata de asuntos relacionados con su exmarido.

La semana pasada, se vio a Affleck desahogándose con Garner, y parecía muy angustiado debido a sus bulliciosos movimientos de brazos y sus ojos muy abiertos.

Sin embargo, ella solo lo escuchó con atención y se mantuvo tranquila con las manos a los lados.

En una entrevista de Vanity Fair de 2016, Garner dio un vistazo a su dinámica con Affleck.

"Es un tipo complicado", le dijo a la publicación en ese momento. “Siempre digo: 'Cuando su sol brilla sobre ti, lo sientes'. Pero cuando el sol brilla en otra parte, hace frío. Puede proyectar una gran sombra ".