Spider-Man: No Way Home es todo un éxito alrededor del mundo, y en su primer fin de semana de estreno ya superó a Black Widow, Eternals y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, las otras cintas de Marvel estrenadas este año.

Y ahora, se han conocido algunos detalles curiosos sobre la cinta. Es que Amy Pascal, la productora de Sony, les sugirió a Zendaya y a Tom Holland que no se enamoraran.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lugar, por separado, cuando los elegimos por primera vez y tuvimos una conversación. No vayan por allí, simplemente no lo hagan. Traten de no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew y Emma. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron”, fue la declaración de Amy Pascal a The New York Times.

Amy Pascal cuando casteó a Zendaya y Tom Holland se reunió con ellos para recomendarles no enamorarse, les dijo que eso podría causar problemas en el futuro y que era mejor que la química que sintiesen interpretando esos papeles se quedase en actuación.



No le hicieron caso.

Tom Holland y Zendaya parecen llevar una relación muy cercana.