Nunca deberías congelar estos alimentos

La refrigeración de los alimentos es una adecuada forma de conservación, esto es verdad. Sin embargo, esto no se aplica a todos los alimentos, puesto que algunos ingredientes simplemente no están hechos para temperaturas más frías; por lo tanto conservarlos en refrigeración únicamente los deteriora y afecta sus cualidades organolépticas. Aquí listamos algunos de los alimentos que no debes congelar.

Ajo: el ajo se deteriora a un ritmo más rápido cuando se almacena en el refrigerador debido a la humedad agregada, a menos que ya esté pelado y preparado.

Miel: es mejor evitar esta costumbre. La miel se caracteriza por su textura espesa, y al enfriar a bajas temperaturas hacen que cristalice y solidifique. Así que finalmente tendrás que calentarla antes de usarla, un paso realmente innecesario que eventualmente dañará su consistencia original.

Cebollas: lo ideal es mantenerlas en un lugar fresco y oscuro, al refrigerarlas solo se humedecerán y empaparán, y terminan por echarse a perder cuando pasan mucho tiempo en el refrigerador. Eso sí, una vez cortadas la cosa cambia y deberás conservarlas en un recipiente sellado en refrigeración.

Pan: lo que sucede con las bajas temperaturas es que cambian la estructura del pan y lo hacen tener un sabor rancio. Así que si quieres alargar el tiempo de vida del pan, lo mejor que puedes hacer es congelarlo y cuando lo vayas a consumir hornearlo un poco. Se mantendrá bien en congelación por varias semanas.