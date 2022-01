Ganó millones en la lotería: no compartirá nada con su familia

Luego de comunicarle la noticia a su familia, ellos le aseguraron que no sería más bienvenido

Un hombre ganó una fortuna en la lotería. Si bien aún se desconoce su nombre, se sabe que el premio fue de 5.6 millones de dólares. Pero lo curioso es lo que hizo tras haber ganado. Es que este hombre le comunicó a su familia que no les dará ni un centavo de su premio.

“Mi esposa y yo tenemos 24 años. Todos los meses compramos un billete de lotería por diversión. Bueno, ahora ganamos a lo grande. Después de la tarifa global y los impuestos, ganamos alrededor de 5.6 millones de dólares. Después de pagar toda nuestra deuda, que incluye préstamos estudiantiles, hipotecas de casas, préstamos para automóviles, nos quedaban alrededor de 5 millones de dólares", aseguró el hombre en Reddit.

"En caso de que no lo sepas, el 70 % de los ganadores de la lotería se arruinan después de unos años. Estando en el sector financiero no quería estar en el 70 % y tampoco tener que volver a tener un trabajo real”, agregó. El hombre aseguró que tras dar a conocer la noticia, la familia comenzó a hablar de hacer viajes familiares y le platicaron de cómo ellos estaban batallando con sus deudas, a manera de pedirle ayuda.

"Les expliqué que 5 millones es mucho, pero no suficiente como para compartirlo con todos y entonces se enfadaron. Dijeron que no era bienvenido en esta familia y que no debería volver a hablar con ellos. Creo que estoy en lo correcto porque estoy haciendo lo mejor para mí y mi esposa”, añadió.