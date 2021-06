$!3 Películas del fin del mundo que no debes dejar de ver

1. Time of the Wolf (2003)

El final de nuestra propia existencia, por varias razones, no deja de fascinarnos. El Apocalipsis es una parte esencial de nuestra cultura, desde las religiones al arte y el entretenimiento, y el cine no es la excepción. Existen cientos de películas sobre el fin del mundo.

En tiempos de una catástrofe ambiental, una familia escapa de la ciudad a su casa de verano. Sin embargo, al llegar, la encuentra ocupada por violentos extraños. Obligados a huir y vagar por el pueblo, sólo encuentran el rechazo y la miseria.

En Time of the Wolf, Michael Haneke no explica las causas del cataclismo, pero no hace falta. Éste es sólo el pretexto para mostrar cómo, en situaciones límite, la compasión no es parte esencial del alma humana, sino un lujo que pocos se permiten.

2. Deep Impact (1998)