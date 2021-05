$!4 actores que hicieron su peor actuación en 2020

Amy Adams en 'Hillbilly, una elegía rural'

Adoramos a Amy Adams y soñamos con que algún día se lleve el Oscar que se merece (y que, la verdad sea dicha, se debería haber llevado por películas como 'La llegada' y 'The Master'). Sin embargo, no podemos apoyarla con 'Hillbilly, una elegía rural'. Lo sentimos en el alma. La película de Ron Howard es una de las más flojas de 2020, y no ayuda que Adams (y también Glenn Close) haya abandonado sus habituales matices y sutilezas por una interpretación completamente exagerada y paródica. ¿Culpa del guión? Probablemente, porque in Amy Adams we trust.