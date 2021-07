$!4 parejas de Hollywood que envejecieron juntas

Es moneda corriente que en Hollywood las parejas no duren mucho, ya que el estilo de vida de las estrellas es difícil para tener una relación larga. Pero hay algunos casos muy puntuales que demuestran que el amor no solo es un cuento de hadas.

Samuel L. Jackson y LaTanya Richardson

Kurt Russel y Goldie Hawn

Ellos se conocieron en 1968, cuando filmaban la película The One and Only, pero no comenzaron a salir hasta el año 1983. Desde entonces llevan casi 40 años estando juntos, pero nunca se han casado.