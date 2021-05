$!5 actores que deberían volver a las clases de interpretación

A lo largo de la historia del cine nos hemos topado con multitud de actores legendarios que han marcado un antes y un después en el cine, teniendo sus películas entre nuestras preferidas y con las que gozamos de su talento una y otra vez.

Sin embargo, no todos los actores pueden presumir de estar entre lo mejor de Hollywood, pues no son pocos los actores que, aunque a veces nos gusten sus trabajos en el cine, por lo general su interpretación no es para tirar cohetes que digamos y en ocasiones hacen que nos preguntemos cómo han conseguido obtener el papel en la película.

A continuación, te mostramos 5 actores que deberían volver a dar el curso de actuación: