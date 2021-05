$!5 celebridades bisexuales que han alzado su voz para terminar con los tabúes

Un gran número de celebridades se han abierto a lo largo de los años sobre su sexualidad. Algunos prefieren alzar la voz para apoyar a la comunidad LGBTQ, mientras que otros hablan para no sentir la presión de que fotos suyas sean reveladas.

Megan Fox

Michelle Rodríguez

«Tengo demasiada maldita curiosidad como para sentarme aquí y no intentarlo cuando puedo. Los hombres son intrigantes. También las chicas».

Kristen Stewart

La actriz de «Crepúsculo» no esconde sus relaciones con hombres y mujeres, pero aún así asegura que es difícil cuando toda la atención se dirige a ella.

Alan Cumming

Alan es reconocido por su papel en «Mini Espías» y «La Esposa Ejemplar», y por su gran talento en diferentes proyectos de Hollywood.

Es bisexual a pesar de estar casado con Grant Shaffer. En 2013 aseguró que «Tengo un apetito sexual saludable y una imaginación sana. Todavía me defino como bisexual a pesar de que he elegido estar con Grant. Me atrae sexualmente la forma femenina a pesar de que estoy con un hombre y siento que los bisexuales tienen mala reputación».

Aún así el actor ha sido abierto a que odia las etiquetas, sobre todo por lo que debe vivir la comunidad LGTB en Hollywood. «Yo también estoy cansado de cómo la gente dice actor gay o actor bisexual o actor queer. Nunca se dice actor heterosexual y esto muestra cómo se da una importancia exagerada a un aspecto de una persona».