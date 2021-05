$!5 celebridades que odian el papel que los hizo famosos

Robert Pattinson a Edward Cullen (Crepúsculo)

Kate Winslet a Rose (Titanic)

«En cada escena, digo ¿De verdad? ¿De verdad hiciste eso? Oh, Dios mío. Incluso mi acento estadounidense, ni siquiera puedo escucharlo, es horrible».

Kate Winslet no odia Titanic ni a Rose directamente, pero no está contenta con su interpretación de 1997.

Megan Fox a Mikaela Banes (Transformers)

Megan Fox formó parte importante del inicio de la franquicia de Transformers, dirigida por Michael Bay, pero, al ser una saga de acción, estaba consciente de que el público no iba a la sala de cine a ver el trabajo de actuación de los protagonistas.

«No puedo hablar mal de esta película porque me dio una carrera y me abrió muchas puerta y tampoco quiero ser condescendiente con la gente, pero ellos saben que esta película no es sobre actuación», expresó la actriz.

Años más tarde, la actriz también reveló que tuvo problemas con el director Michael Bay durante el rodaje de las cintas.