$!5 estrellas infantiles que abandonaron hollywood

Pero el brillo y el glamour de la industria del entretenimiento no es para todos.

Mara Wilson

En la década de 1990 era difícil ir al cine a ver una película con niños sin ver a Mara Wilson en ella. Como menor, protagonizó "Milagro en la calle 34", "Papá por siempre" y quizá su más reconocido papel como Matilda en la película homónima. Pero al entrar en la adolescencia, la exactriz infantil se retiró de los focos.

Wilson se convirtió en escritora y el año pasado lanzó el libro: Where Am I Now? (¿Dónde estoy ahora?) También salió, como bisexual, en apoyo de las víctimas del ataque a un club nocturno gay en Orlando.